Emmanuel Macron a-t-il chanté avec des nationalistes dans les rues de Paris après son allocution ?

Face aux images, nombreux se sont étonnés et ont invoqué l’intelligence artificielle, ne croyant pas à leur véracité. Des vidéos, filmées sous plusieurs angles, circulent en ligne et montrent le président de la République chantant dans les rues de Paris aux côtés d’un groupe de jeunes hommes. La scène se déroulait lundi soir, après l’allocution présidentielle, qui n’était pas en direct. Stanislas Rigault, président des Jeunes avec Zemmour, la partage aussi et donne des précisions : "Emmanuel Macron en train de chanter ‘Le Refuge’ avec l’application Canto juste après son allocution présidentielle".