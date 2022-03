Emmanuel Macron a-t-il plus baissé les impôts que prévu ?

Défendant son bilan, Emmanuel Macron s’est vanté cette semaine d’avoir plus baissé les impôts que prévu. C’est vrai et cela s’explique par la baisse imprévue des impôts de production et l'annulation de la taxe sur les carburants. Le président a aussi supprimé l'ISF et la taxe d’habitation. À quoi il faut ajouter la défiscalisation des heures supplémentaires et l'augmentation de la prime d'activité.