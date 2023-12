VIDÉO - Emmanuel Macron avec les militaires en Jordanie : les images de leur dîner de Noël

Près de 30.000 de nos soldats en opération extérieure vont passer les fêtes de Noël loin de chez eux. Jeudi soir, ils ont dîné avec Emmanuel Macron. Un réveillon anticipé dans la base aérienne du prince Hassan en Jordanie, avec des plats préparés par le chef de l’Élysée en personne.

Audrey est à plus de 4000 km de sa famille, et pour elle, impossible de se rappeler du nombre de fêtes passées loin des siens. Donc à cette période parfois un peu mélancolique pour eux, il y a des cadeaux qui mettent du baume au cœur. Mercredi un avion militaire s'est posé sur la base avec 15 tonnes de vin, de champagne, et de repas de fête. De quoi partager un bon dîner, concocté par le chef de l’Élysée en personne. Fabrice Desvignes est venu servir aux soldats les plus grands classiques français.

Le dîner se tient en présence d'un invité de marque, le chef de l’État Emmanuel Macron, venu spécialement partager ce repas avec les militaires. Au menu : saumon fumé, pâte en croûte et autres délices… Le goût du pays, mais en Jordanie.

Dans la région, l’État islamique représente toujours une menace. Ici, 350 soldats se relayent toute l'année pour lutter contre le terrorisme. Parmi eux, les pilotes de rafales. Aujourd'hui, leur mission se concentre surtout sur le renseignement. "On fait de l'alerte en vol contre les menaces au sol qui viendraient mettre en danger des soldats français ou nos alliés", nous explique le capitaine Niels, commandant d'escadrille. Avec ces 800 heures de vol au compteur, il part pour un exercice dont la destination doit rester secrète. Quant à son retour dans l'Hexagone, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine.