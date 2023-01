En pleine bataille de la réforme des retraites, la popularité de l'exécutif s'effrite

Au cœur de la bataille de la réforme des retraites, l'exécutif a décidément du mal à rallier l'opinion. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne accusent chacune une chute de cinq points en un mois et demi pour s'établir respectivement à 36% et 31%, selon un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale paru mardi, jour d'une deuxième journée de mobilisation à l'appel des syndicats.

Près de deux tiers des Français interrogés (63%) estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas "un bon président de la République" et 66% qu'Elisabeth Borne n'est pas "une bonne Première ministre", sur fond de contestation croissante de leur projet de loi sur les retraites. Selon cet institut, il s'agit du plus faible taux de popularité de la Première ministre depuis son arrivée à Matignon en mai. "Ce point bas n'a jamais été atteint par son prédécesseur Jean Castex", notent les auteurs de l'étude. Quant à Emmanuel Macron, sa popularité est ramenée au niveau du printemps 2020, précise le site de Public Sénat.