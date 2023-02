Macron en Afrique pour nouer de nouveaux partenariats, sans "retour vers le passé"

La visite d'Emmanuel Macron s'effectuera également alors qu'un sentiment antifrançais a gagné du terrain dans l'ancien "pré carré" africain de Paris, et l'influence française sur le continent est de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. Toutefois, l'Élysée prévient que ce déplacement n'a pas "vocation à faire la course à une influence regrettée". "Nous constatons que les pays de cette région ont une intense demande de lien avec la France. (...) L'ambition n'est pas d'essayer de faire un retour vers le passé, mais de répondre à cette demande de partenariat, de relation, avec une méthode nouvelle", a poursuivi la présidence, qui "laisse à d'autres" la "désinformation et l'intimidation".

Le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron avait marqué sa volonté de tourner la page avec la politique africaine post-coloniale de la France et tendu la main à une jeunesse africaine de plus en plus méfiante vis-à-vis de la France.