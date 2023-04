VIDÉO - Emmanuel Macron hué lors d'un bain de foule en Alsace

Emmanuel Macron, qui poursuivait son déplacement en Alsace ce mercredi 19 avril, s'est offert un bain de foule à Sélestat, dans le Bas-Rhin. Il a largement été hué par les personnes présentes, et été accueilli avec des chants "On est là, on est là" et "Macron démission".

Le chef de l'État a été interpellé par plusieurs personnes sur la réforme des retraites, qui lui ont demandé de la retirer. "Je ne vais pas aller au contact parce qu'il y a des gens mécontents", a lancé le président, avant de tenter de convaincre de l'utilité de la réforme controversée qu'il vient de promulguer.

