Emmanuel Macron illégitime ? Roselyne Bachelot dénonce le "jeu dangereux" des opposants

"C’est un jeu dangereux. Je ne peux que regretter cette distorsion des principes démocratiques et du vivre-ensemble", a-t-elle déclaré. "Il est partagé par d'autres personnalités de façon assez étonnante. Quand j'entends les paroles d'un homme modéré comme Laurent Berger, qui invite à revisiter le débat démocratique, je suis prête à l'entendre, mais il faut que chacun balaye devant sa porte", a-t-elle ajouté, citant la tribune du secrétaire général de la CFDT qui exhorte Emmanuel Macron à entendre ceux qui ont voté pour lui sans le soutenir et lui demande d'associer le plus grand nombre à ses décisions.