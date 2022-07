Emmanuel Macron maintient son objectif de réformer l’assurance chômage

Emmanuel Macron maintient son projet de réforme de l’assurance chômage. Le chef de l’État a confirmé ses intentions lors de l’entretien accordé à TF1 et France 2 à l’occasion du 14-Juillet, ce jeudi. "Je veux dès cet été que nous puissions accélérer sur la réforme du travail", a expliqué le président de la République, promettant un texte de loi sur le sujet.

"Nous devons aller plus loin sur l’assurance chômage. Il nous faut une mobilisation de la nation", a-t-il plaidé, y voyant un levier pour améliorer la situation sur le marché de l’emploi. "Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ce que je veux, c'est le plein emploi", a-t-il justifié pour défendre un durcissement de l’assurance chômage fortement combattu par l’opposition de gauche. "On est l’un des modèles sociaux les plus généreux au monde. Ceux qui touchent le RSA doivent s’engager", a également assuré Emmanuel Macron. Le chef de l’État a reconnu en outre que les négociations de branches sur les salaires avaient pris "du retard" dans le pays.