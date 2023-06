VIDÉO - "Je fais le tour du Vieux-Port avec vous, je suis sûr qu'il y a dix offres d'emploi" : la nouvelle phrase polémique de Macron à Marseille

Il affirme régulièrement que c'en est fini des petites phrases. Pourtant à Marseille, Emmanuel Macron semble avoir renoué avec l'exercice. À une habitante de la cité des Campanules qui lui parlait de la situation de son fils de 33 ans, en grande difficulté économique et sans emploi, le chef de l'Etat lui a assuré : "On descend ensemble, on fait le tour du port, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas". "Si votre état d'esprit est le sien, je vous promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a dix offres d'emploi", a ajouté le président de la République.