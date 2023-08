Emmanuel Macron "ouvert" à l'organisation d'un "préférendum", de quoi s'agit-il ?

Et à chacune de ces questions, les choix de réponses ne seraient pas "oui" ou "non" mais "à rejeter", "passable", "assez bien", "bien", "très bien", "excellent". Ces mentions seraient chacune associées à un certain nombre de points, l'option ayant reçu le plus de points seraient alors déclarée gagnante.

Le préférendum est notamment sollicité par l'association "Mieux voter", qui voit dans ce "jugement majoritaire" l'une des solutions à la crise de la démocratie. Selon elle, "le jugement majoritaire est la méthode de vote à ce jour la plus fiable pour mesurer l’opinion, tout en mettant fin à ce qui empêche l’électeur de s’exprimer : le vote utile, le vote par défaut, le vote blanc".