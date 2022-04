Emmanuel Macron : qui sont ses électeurs ?

Ses électeurs proviennent surtout de l'ouest de la France, comme en 2017. Le candidat y enregistre sa plus forte progression et emporte quelques départements fillonistes comme la Mayenne ou la Sarthe. D'autres bastions de droite ont aussi basculé à l'est et dans le sud. Dans la ville de Nice par exemple, arrivé troisième il y a cinq ans, Emmanuel Macron fait cette fois carton plein.