Macron recevra les forces politiques le 30 août, des discussions qui pourraient déboucher sur des référendums

L'Élysée avait ensuite précisé qu'Emmanuel Macron proposerait "une série de rencontres" "aux forces politiques de l'arc républicain". Un rendez-vous dédié à "déterminer des projets sur lesquels cheminer ensemble" sur toute une série de thèmes, tels que l'écologie, les services publics, le travail, l’ordre, le progrès, l’immigration, avait indiqué la présidence auprès de l'AFP.

En invitant "les forces représentées au Sénat et à l'Assemblée", et non plus "les forces politiques de l'arc républicain", expression devenue courante dans la Macronie pour exclure le Rassemblement national et La France insoumise, le président fait une première inflexion.

De son côté, Emmanuel Macron va dévoiler les contours de cette "initiative d'ampleur" dans un entretien au magazine Le Point, à paraître cette semaine.