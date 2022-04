Emmanuel Macron réélu : les attentes des Français

À Bar-le-Duc, qu’on ait voté ou non pour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, la crise sanitaire a marqué les habitants. Et pour ce groupe d’amis, employés du secteur médical, la santé doit être au cœur de ce mandat. Elles se connaissent depuis 30 ans. Elles ont vu leur métier changer et réclament de meilleures conditions de travail pour susciter des vocations et former la relève. Une attente à traiter d’urgence selon elles, dès les premiers mois de ce nouveau quinquennat.