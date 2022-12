VIDÉO - Emmanuel Macron : son interview exclusive à bord du Charles de Gaulle

En plein conflit ukrainien, l’une des missions du Charles de Gaulle est d’afficher la puissance militaire de la France. Et justement, à son bord, pendant 24 heures, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine.

"Ces derniers jours, nous avons livré des armes supplémentaires : des lance-roquettes, des Crotale. Et donc au-delà des équipements que nous avions déjà faits, multiples, que je ne vais pas ici rappeler, les plus célèbres étant les fameux Caesar, nous travaillons à ce qu’il y en ait de nouveaux et j’ai demandé au ministre des Armées et au chef des états-majors des armées de me faire des propositions rapides pour qu’au premier trimestre, on ait à nouveau des livraisons d’armes et de munitions utiles", a déclaré Emmanuel Macron.

"Mais ces derniers jours ont encore permis de livrer des systèmes importants, en particulier pour que les Ukrainiens puissent se défendre face à ces bombardements qu’ils subissent, et j’ai toujours une ligne très claire. Nous aidons l’Ukraine à résister. C’est la meilleure garantie sécurité pour elle et pour nous même. Mais nous ne le faisons jamais en réduisant notre capacité propre à nous défendre. Et nous ne le faisons jamais en prenant le risque d’être partie prenante au conflit. Voilà les deux lignes rouges", a-t-il poursuivi.