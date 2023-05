VIDÉO - "Je suis parfois dur au mal, oui, méprisant, je le récuse", se défend Emmanuel Macron sur TF1

"Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique, quand on a du mépris pour les gens", a-t-il expliqué. Toutefois, ces dernières semaines, si le chef de l'État a multiplié les déplacements, il a pris soin d'éviter d'aller à la rencontre des manifestants souvent armés de casseroles, a fait interdire des rassemblements comme avant son voyage à Lyon le 8 mai, et a privilégié les rencontres surprises, prenant de court les personnes rencontrées pour limiter l'expression de la grogne sociale. "Dans la position où je suis, si je méprisais vraiment les Françaises et les Français, ou notre pays, je n’essayerais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays, je penserais à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec ?"