En Afrique, "Macron a eu raison de faire du rentre-dedans" à Moscou, qui n'écoute "que la force"

En assurant à ses interlocuteurs que "nous sommes des vrais amis, pas là pour vous dépouiller", Emmanuel Macron a apporté "le message contraire de celui de Monsieur Lavrov qui a été en Afrique de l’Est, au Congo, en Ouganda et en Ethiopie", ajoute Dominique Trinquand. "Les Russes, eux, apportent des armes, et Wagner des mercenaires qui se payent sur la bête", explique-t-il. "Et Macron a eu raison faire du rentre-dedans maintenant et de tenir cette ligne de message totalement opposé", estime encore le spécialiste.

Concernant le conflit en Ukraine, "les Africains ne sont pas pour, ni contre, ce n’est pas leur guerre", rappelle-t-il. "Ils ont été très choqués par l’accueil des réfugiés ukrainiens en Europe comparé à celui des réfugiés africains qui étaient en Ukraine, et qui se sont vu refuser le passage", note encore le spécialiste.