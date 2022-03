Guerre en Ukraine : sur TF1 et LCI, Valérie Pécresse et Éric Zemmour s'écharpent autour de Vladimir Poutine

Quelle relation le président de la République doit-il avoir avec le président russe, Vladimir Poutine, à l'origine de l'invasion russe en Ukraine depuis deux semaines ? Invités de TF1 et LCI ce jeudi soir pour un face-à-face, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, tous deux prétendants à l'Élysée, ont affiché leurs différences. Longtemps, le candidat de Reconquête! défendait l'action du président russe, et ne croyait pas à une invasion de l'Ukraine. Des propos que la candidate des Républicains n'a pas manqué de lui rappeler.

"Quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote", a d'abord lancé Valérie Pécresse. "Dire que l'Ukraine est la base arrière de la Russie, comme vous l'avez fait, dire que Poutine est un démocrate, comme vous l'avez fait, dire qu'il faut un Poutine français... C'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour gouverner la France."