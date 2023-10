Le RN retire son texte sur l'endométriose, avant qu'il ne soit rejeté à l'Assemblée

Le but était de piéger ses adversaires et de pointer du doigt leur "sectarisme". En déposant un texte visant à soutenir les femmes atteintes d'endométriose lors de sa niche parlementaire de ce jeudi 12 octobre, le Rassemblement national voulait forcer les autres groupes à se prononcer sur un sujet censé faire l'unanimité. Alors que le scénario du rejet se dessinait effectivement et que le texte avait été vidé de sa substance par la gauche et la majorité présidentielle, le rapporteur de la proposition de loi Emmanuel Taché de la Pagerie a décidé de le retirer.