VIDÉO - Réforme des retraites : les secrets des ultimes négociations

Le gouvernement le sait : pour faire voter sa réforme, il est impossible de compter sur les voix de la gauche, ni sur celles du RN. Un seul allié possible, Les Républicains. Au palais Bourbon, ils sont 61, des élus qui attirent tous les regards. Le chef du parti, Éric Ciotti, et le chef des députés, Olivier Marleix, voteront pour la réforme. Avec eux, plus de la moitié du groupe fera de même. Mais des opposants au texte donnent de la voix dans les rangs LR : ils sont une vingtaine dans ce cas, sans compter les indécis. Alors le gouvernement tente de les convaincre, député par député.