VIDÉO - Retraites : menaces, incivilités... les agressions contre les élus se multiplient

Des tags, des menaces de mort. Depuis plusieurs mois, les violences contre les élus sont en forte augmentation. Le débat sur la réforme des retraites a amplifié le phénomène. Les parlementaires de la majorité, leurs alliés, et ceux de la droite sont particulièrement visés, comme Éric Ciotti à Nice, Quentin Bataillon à Saint-Étienne, ou encore Amel Gacquerre à Béthune. Pour cette sénatrice centriste du Pas-de-Calais, les élus sont devenus un exutoire à la colère : "On a toujours dit que les élus étaient à portée de baffe, et dans le contexte actuel, ils le sont encore plus. Comme on n'arrive pas à atteindre le gouvernement ou le président, on vise les représentants des institutions". Sa permanence a été taguée vendredi. Dans sa commune, on comprend l'exaspération, mais on condamne les violences : "Tout casser et manquer de respect au point où en est arrivé, ça n'arrangera pas les choses", témoigne un habitant.