Enseignant tué à Arras : "effroi" de la classe politique, unanime pour condamner l'attaque

À droite, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a estimé que "le combat contre l’islamisme et ses complices doit être la priorité n°1". Le président du parti Eric Ciotti a réclamé à Emmanuel Macron "d'activer l'état d'urgence". "N'attendons pas que la France soit touchée plus durement, il faut agir de façon préventive", a-t-il affirmé dans un communiqué où il appelle le gouvernement à "ne plus trembler face à l’islamisme et à l’immigration de masse". Le député des Alpes-Maritimes souhaite aussi "relever les effectifs des forces sentinelles au niveau le plus haut".

"Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer l'islamisme, ses soldats et ses relais", a insisté Jordan Bardella, président du Rassemblement national. "À Arras, le djihad vient de frapper", a dénoncé Eric Zemmour (Reconquête).