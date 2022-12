Covid-19 : le gouvernement peut-il de nouveau rendre le masque obligatoire ?

Face à la neuvième vague de Covid-19, le gouvernement enjoint les Français à remettre le masque dans les lieux de forte proximité comme les transports en commun. Si l'exécutif préfère en appeler à la responsabilité des Français et refuse de prendre des mesures coercitives, il pourrait y être poussé prochainement par les autorités de santé, et obligé par la saturation des hôpitaux qui font déjà face aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Si les chiffres continuent d'augmenter et s'il faut décider d'une obligation, "mon bras ne tremblera pas", a récemment assuré le ministre de la Santé François Braun. Mais le pourrait-il ?