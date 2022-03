Eric Ciotti : "Bien sûr qu'il faut réformer les retraites, mais on aurait dû le faire depuis longtemps"

Interrogé sur le budget de telles mesures, Éric Ciotti fait savoir que le programme de Valérie Pécresse est responsable et chiffré, en évoquant "90 milliards d'euros d'économie sur un quinquennat et 45 milliards d'euros de dépenses nouvelles". "Quand on est de droite, on baisse les charges, on baisse les taxes, on baisse les impôts" ajouta-t-il par la suite.