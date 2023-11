Eric Dupond-Moretti restera à son poste de garde des Sceaux pendant son procès pour prise illégale d'intérêts

Éric Dupond-Moretti va être jugé par trois juges professionnels issus de la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire de France, et douze juges parlementaires (six députés et six sénateurs), qui composent la CJR, seule habilitée à juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

L'ancien avocat pénaliste, nommé Place Vendôme en 2020 par Emmanuel Macron, est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat. Le garde des Sceaux a lui toujours clamé son innocence, assurant avoir seulement suivi "les recommandations de son administration". Quant à la possibilité qu'il soit condamné, "n'allons pas plus vite que la musique", a-t-il balayé sur franceinfo.

Du côté de l'exécutif, "nous ne commentons pas une procédure en cours", a ajouté ce jeudi la même source gouvernementale. En juillet, la Première ministre Élisabeth Borne a déclaré que son Garde des Sceaux gardait "toute (sa) confiance".