Jets d'œufs, altercation physique... Tensions lors du déplacement d'Eric Zemmour en Corse

Eric Zemmour était en déplacement à Ajaccio ce samedi pour les élections européennes. Au cours d'une déambulation sur un marché, le candidat d'extrême droite a été visé par des insultes et des jets d'œufs. Il y a ensuite eu une altercation physique avec une femme qui aurait "tenté de le bousculer".

"Fascisti fora" : c'est l'une des expressions corses qu'a pu entendre Eric Zemmour ce samedi 4 mai en fin de matinée. Alors qu'il déambulait dans un marché d'Ajaccio avant un meeting de Reconquête dans la cadre des élections européennes, le président de Reconquête a reçu un œuf sur la tête et a été la cible de nombreuses insultes.

Accueilli par un groupe d'opposants

Accueilli chaleureusement sur certains étals, le militant d'extrême droite a été encouragé à aller voir ailleurs sur d'autres. Mais il était surtout attendu sur place par un "comité d'accueil" composé "d'une quinzaine de militants de gauche", d'après le quotidien local Corse-Matin, qui a publié des vidéos des altercations. "Dégage", lui crie une femme, "les fascistes dehors", scande un militant en corse. Des personnes l'ont également traité de "facho" et lui ont crié "pars d'ici !", d'après le témoignage d'un photographe de l'AFP sur place.

Une femme a également écrasé un œuf sur la tête d'Eric Zemmour. "Il y a eu des jets d'eau et des jets d'œufs et une femme a tenté de le bousculer", a indiqué à l'AFP une source policière, précisant que "l'incident a été très bref". Sur une vidéo de Corse-Matin, on voit le chef du parti d'extrême droite réagir en portant un coup à cette femme, alors que son service d'ordre l'avait maitrisée. Un geste décrit comme un "pur réflexe de légitime défense" par l'entourage d'Eric Zemmour. "Elle arrive dans son dos, il ne sait pas qui c'est, si c'est un œuf, un poing, un couteau, il se dégage", a plaidé son entourage auprès de l'AFP, assurant avoir l'intention de porter plainte : "À aucun moment, il n'a voulu frapper cette femme." En juillet 2022, l'homme qui avait écrasé un œuf sur la tête d'Eric Zemmour durant la campagne présidentielle avait été condamné par la justice à 500 euros d'amende, avec sursis.

Une enquête pour "violences en réunion avec arme" a été ouverte, indique le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, à l'AFP : "Les investigations ont été confiées à la DIPN (Direction interdépartementale de la Police nationale) qui doit déterminer qui sont les personnes ayant attaqué M. Zemmour". Aucune plainte n'a en revanche été déposée pour le moment concernant le coup qu'aurait porté Eric Zemmour à la femme.

"Voilà le vrai visage de l'extrême gauche, des groupuscules violents, qui veulent véritablement notre mort", a quant à lui réagi dans la foulée le chef du parti crédité de 5% à 6% d'intentions de vote. Celui qui a été condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale a ensuite continué sa déambulation, toujours suivi par la même quinzaine de personnes tenues à distance par un cordon de CRS.