Éric Zemmour expulsé d'un complexe sportif à Marseille : la réaction du candidat sur LCI

Le candidat de Reconquête! confirme que la réservation avait été anonymisée. "Nous n'allions évidemment pas donner mon nom parce que je suis harcelé par les antifas", justifie-t-il. "Quand on donne mon nom, cela m'est déjà arrivé à Marseille et ailleurs, des hordes d'antifas débarquent et veulent me faire la peau. Quand ils ont appris que j'étais là, les propriétaires ont débarqué."

Selon lui, "ils ont menacé de faire venir tous les quartiers nord pour me déloger et causer des troubles publics"."C'est pour cela que mon service de sécurité m'a dit qu'il valait mieux partir." Le candidat de Reconquête! les accuse notamment "d'intimidation" et de "véhémence".