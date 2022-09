Eric Zemmour : "Il faut tout faire pour arrêter la guerre en Ukraine"

Selon Eric Zemmour, "les Ukrainiens sont en train de se forger une identité nationale dans cette guerre fratricide. Il est possible que l'Ukraine naisse définitivement dans la fureur de cette guerre." Avant de le reconnaitre : "L'Ukraine a été agressée par la Russie." "Le rôle de la France est d'essayer de trouver une solution pacifique. (…) Pour l'instant je ne vois pas de solution. Il y a une impasse. Comme disait Churchill, 'C'est toujours la guerre qui décide.''

Interrogé sur la pertinence des sanctions, Eric Zemmour estime qu'il faut "penser à nous". "On aurait pu éviter tout cela. Nous n'étions pas dépendants du gaz russe, nous avions notre énergie nucléaire, forgée par le général de Gaulle, Georges Pompidou. Il faut remettre en marche notre nucléaire, et sortir du système européen pour le gaz et l'électricité."