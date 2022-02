Éric Zemmour : "Les gens du RN et de LR me rejoignent car ils pensent que je suis le seul à pouvoir défendre la France"

Avant cela, Éric Zemmour explique les raisons des ralliements autour de lui. "Ces gens me rejoignent parce qu'il s'est lancé dans cette bataille pour lutter contre le grand remplacement et l'islamisation de la France. J'en ai assez de cette insécurité permanente, de ces vieilles dames qui se font arracher leurs colliers et de ces jeunes femmes qui ne savent plus comment s'habiller, parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Pour que la France reste la France, je me suis lancé dans cette campagne. Ceux qui me rallient veulent participer à cette lutte. Ils pensent que je suis le seul à pouvoir défendre la France". Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.