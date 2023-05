VIDÉO - Démission du maire de Saint-Brévin : "On essaye de nous mettre la responsabilité sur le dos", déplore Éric Zemmour

Interrogé sur une lettre qu'il a transmise aux habitants de la commune huit jours après l'incendie, pour les appeler à s'opposer au projet, il a assuré avoir seulement "dit la vérité". Quant au timing de ce message, il a fait valoir qu'"il n’y a(vait) pas de bon moment".

L'ex-polémiste a aussi brandi à nouveau la notion de "grand remplacement", théorie xénophobe, selon laquelle la population européenne serait remplacée par des populations africaine et maghrébine, est contestée par les géographes. "Il ne faut pas s’étonner que le grand remplacement à l’œuvre en France depuis des années finisse par provoquer des réactions vives, voire violentes. Je ne les approuve pas, je ne les légitime pas, mais cela va devenir de plus en plus fréquent."