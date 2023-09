Exclusif : Édouard Philippe, l'artilleur

L’ancre pour lui, c’est un symbole de celui qui maîtrise son destin. Quand on veut se poser, on jette l’ancre. Quand on doit partir, on lève l’ancre. Et cette ancre doit nous permettre de résister, soit au mouvement quand vous voulez être stable. Ou au contraire, en l’enlevant de partir loin et de partir vraiment. Il collectionne les ancres, elles sont autour de lui, il en a toujours une sur lui.