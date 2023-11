EXCLUSIF - "J'ai vécu un déferlement d'injures et d'insultes" : Gabriel Attal révèle avoir été un adolescent harcelé

C'est la première fois que Gabriel Attal décide d'en parler publiquement. "Dans le seul espoir d’aider ceux qui aujourd’hui, à leur tour, traversent les souffrances du harcèlement, leur dire qu’on peut les surmonter et cicatriser", explique Audrey Crespo-Mara en préambule de son interview. Dans le portrait de la semaine diffusé dans "Sept à huit" ce dimanche 5 novembre, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article et sur MyTF1, le ministre de l'Éducation nationale revient sur le harcèlement subi lorsqu'il était adolescent. "J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans, raconte le responsable politique. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. À cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Cela a duré plusieurs mois et cela a été très violent."

L'élément déclencheur ? "Je suis allé au cinéma avec une fille qu'il aimait bien. Ce jour-là, il m'a dit : 'je vais te détruire'. Et c'est ce qu'il a cherché à faire derrière." Sur le blog, on l'assène alors d'injures homophobes. "C'était sur une orientation sexuelle supposée, à l'époque, retrace Gabriel Attal. Je n'en parlais pas, autour de moi." Selon lui, son harceleur utilisait d'autres méthodes pour l'isoler encore un peu plus du reste des élèves. "Il allait mettre des commentaires en usurpant mon identité pour insulter mes amis. ( ) Parfois, j'arrivais à l'école le matin, et mes amis ne voulaient plus me parler."