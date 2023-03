VIDÉO - Huée à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a "été très choquée"

Une fois les députés de retour, le chahut n'a pas cessé et la Première ministre a tenté de justifier la décision. "Je n'étais pas en colère. J'ai été très choquée", revient Elisabeth Borne à propos de l'ambiance de son discours à l'Assemblée cet après-midi. "Ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants des députés de la Nupes et du Rassemblement national... Cela traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'oppositions ne respectent pas nos institutions. Certains veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Pour moi, le désordre, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences", tacle-t-elle sur le plateau de Gilles Bouleau.