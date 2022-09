Expulsion de l'imam Iquioussen : Dupont-Aignan dénonce "la politique spectacle de Darmanin qui finit en ridicule"

"Ce qu’il faut, c'est une politique beaucoup plus efficace et approfondie", prône Nicolas Dupont-Aignan. "Notamment qu’on arrête le financement de certaines mosquées par des pays étrangers qui financent un islam intégriste et fondamentaliste en France", illustre-t-il. Le seul élu de Debout de la France à l'Assemblée, où il siège en indépendant, "doute de l’efficacité" de la loi séparatisme. "Je vais déposer une proposition de loi pour simplifier la procédure d'expulsion, et que la justice ne freine pas ces mouvements indispensables", annonce Dupont-Aignan.