VIDÉO - Face à la colère des agriculteurs, Jordan Bardella appelle sur TF1 à une "loi de patriotisme économique"

Invité au 13H de TF1 ce samedi, le président du RN a adressé son soutien aux agriculteurs qui manifestent leur mécontentement depuis quelques jours. Face au ras-le-bol de la profession, la tête de liste du RN aux élections européennes a appelé à mettre en place une loi pour donner la priorité à la production des exploitations françaises.

La colère des agriculteurs gagne en ampleur, et s'invite dans le bras de fer entre le gouvernement et le Rassemblement National (RN). Invité dans le 13H de TF1, le président du parti d'extrême droite a dit "soutenir les revendications de nos agriculteurs", s'en prenant de façon virulente à l'exécutif et à Bruxelles.

Depuis une exploitation agricole d'Eysines, en Gironde, il a accusé Emmanuel Macron de soutenir une Union Européenne (UE) qui "impose des normes toujours plus dures à nos agriculteurs", entraînant une "concurrence déloyale insoutenable" avec les produits importés en France. À l'inverse, l'eurodéputé a plaidé pour une "loi de patriotisme économique", appelant à ce que l'agriculture "paie mieux".

L'objectif de cette loi, qui reviendrait à retirer l'agriculture des traités de libre-échange, serait de "faire en sorte que nos agriculteurs puissent avoir une priorité dans les cantines des écoles, collèges, lycées et dans tous les marchés publics", a défendu Jordan Bardella dans cette interview, à retrouver dans la vidéo en tête d'article. Un texte qu'il compte défendre dans le cadre des élections européennes de juin, pour lesquelles il est tête de liste de son parti.

Face à une politique européenne "nocive à notre souveraineté, notre puissance et notre indépendance", il a appelé à "défendre les intérêts" français. "Tous les États avec lesquels nous organisons la suppression des droits de douane et des accords de libre échange arrivent à se défendre, à protéger leur marché intérieur avec des clauses extrêmement restrictives, ce que ne fait jamais la France ni l'Union européenne", a ainsi affirmé l'eurodéputé.

Jordan Bardella avait déjà appelé vendredi le nouveau Premier ministre Gabriel Attal à "décréter l'état d'urgence agricole" et "instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs". De son côté, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, lui-même en déplacement dans le Cher ce samedi à la rencontre de syndicats agricoles, a accusé le RN de "souffler sur les braises de la colère et le désespoir des agriculteurs", par "opportunisme électoral pour les élections européennes".