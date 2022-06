Face à ceux qui veulent "ajouter de la crise à la crise", Macron veut une majorité "forte et claire"

Quelques jours avant le premier tour des législatives, Emmanuel Macron s'en est violemment pris ce jeudi à la Nupes et au Rassemblement national, les mettant régulièrement dos à dos. Il a fustigé les extrêmes qui "proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre Nation", demandant aux Français de lui accorder "une majorité forte et claire" aux législatives. "Dès le 12 juin", jour du premier tour des législatives, "faisons en conscience le choix solide de la clarté républicaine sans concession", a lancé le chef de l'État lors d'un discours à Puycelsi (Tarn). "Il nous faut suivre la voie de la cohérence, de la compétence et de la confiance", a-t-il ajouté, adoptant un ton très offensif.