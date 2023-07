Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer ce 14 juillet ?

Faute d'une communication du chef de l'État, c'est la Première ministre qui s'est chargée de faire publiquement le bilan de cette politique. "Nous avons délivré", a affirmé Elisabeth Borne dans un entretien au journal Le Parisien dimanche.

Cette interview, et le rendez-vous qu'elle a donné mercredi aux syndicats et au patronat pour fixer l'agenda social des prochains mois, pourraient aussi apparaître comme autant de signes d'une cheffe de gouvernement confortée à son poste. Et donc d'un remaniement qui ne serait toujours pas à l'ordre du jour. Emmanuel Macron n'aurait alors pas besoin de prendre la parole pour justifier la nomination d'un nouveau gouvernement et expliquer ses choix.