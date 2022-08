Feux : Emmanuel Macron va réunir à l'Élysée les acteurs de la lutte contre les incendies

Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs des départements sinistrés, une fois les feux éteints, afin de réfléchir au "modèle de prévention et de lutte contre les incendies" en France, a confirmé son entourage à LCI-TF1. Le chef de l'État conviera pompiers, renforts venus d'Outre-mer et de l'Union européenne, agriculteurs et élus afin de les "remercier" et "d'ouvrir les travaux sur l'évolution du modèle dans les années à venir".