VIDÉO - 8300 fonctionnaires de plus en 2024, où vont-ils être affectés ?

Il y aura donc des fonctionnaires en plus en 2024, mais où vont-ils aller ? Le ministère de l'Intérieur est le premier concerné, avec 2681 fonctionnaires en plus. Ils sont répartis à part quasi égal, entre gendarmerie et police. Le président avait dit vouloir "plus de bleus sur le terrain", il est servi. Les nouvelles recrues seront au contact de la population.