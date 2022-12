Finalement au Qatar, Emmanuel Macron politise la Coupe du monde

Il a pris pour exemple son cas personnel et expliqué qu'il conjuguait sa venue à Doha pour supporter l'équipe de France avec des entretiens très politiques avec l'émir du Qatar ou d'autres chefs d'État. "J'ai pu voir l'émir du Qatar avant. Dimanche, je reviendrai et il est prévu plusieurs rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'État et de gouvernement sur des situations de crise", a-t-il confié à l'issue de la rencontre, sans préciser lesquels.

Autre déclaration ou signal qui peut apparaître politique : les mots du chef de l'État sur l'équipe du Maroc et sa visite aux joueurs dans les vestiaires après leur défaite. "Ils ont fait une très belle demi-finale, ils n'ont pas à rougir. Je veux leur dire notre amitié", a déclaré Emmanuel Macron, alors que les relations entre Rabat et Paris sont plutôt froides ces derniers mois.