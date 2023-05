François Fillon de retour à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur ses liens avec la Russie

Présidée par le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, la commission d’enquête a pour objet "d’établir s’il existe des réseaux d’influence étrangers qui corrompent des élus, responsables publics, dirigeants d’entreprises stratégiques ou relais médiatiques dans le but de diffuser de la propagande ou d’obtenir des décisions contraires à l’intérêt national". Lancée à l'initiative du parti de Marine Le Pen, elle a pour but de tenter de couper court aux accusations faisant du RN un agent de l’influence russe en France.

La commission d'enquête a déjà interrogé les anciens ministres socialistes Arnaud Montebourg et Michel Sapin, et le député européen RN Thierry Mariani, visé par deux enquêtes préliminaires sur de possibles faits de corruption et de trafic d’influence avec une association franco-russe. Jean-Pierre Chevènement est également convoqué ce mardi, et José Bové le 4 mai.