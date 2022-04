François Hollande : "J'appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron"

Pour commencer son intervention, François Hollande a tenu à rappeler qu'il n'est pas venu "pour faire une leçon de morale ou pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire". Ceci dit, en tant qu'ancien président de la République, il sait que dans une élection de cette importance, "l'essentiel, c'est la France et sa cohésion, son avenir européen et son indépendance". C'est la raison pour laquelle il appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Car selon François Hollande, si Marine Le Pen arrivait à l'Élysée, il y aurait trois remises en cause fondamentales.