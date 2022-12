Fusillade à Paris : l'auteur a "voulu s'en prendre à des étrangers", confirme Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a également indiqué à la presse que la communauté kurde ferait l'objet d'une vigilance accrue partout sur le territoire. "J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie à Paris et partout sur le territoire de protéger les lieux où se réunit la communauté kurde mais aussi les emprises diplomatiques turques", a-t-il déclaré. "Je vais présider ce soir une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaitre la communauté kurde", a-t-il ajouté, précisant qu'à ce stade "nous n'avons pas de signalement particulier".