Vers une généralisation du Service national universel "à la rentrée 2026" ?

Gabriel Attal a annoncé mardi le lancement des "travaux" en vue d'une généralisation du Service national universel (SNU) "à la rentrée 2026". Emmanuel Macron avait déjà dit être favorable à cette généralisation, sans préciser de date de mise en œuvre.

"Notre réarmement civique, c’est renforcer l’unité républicaine de notre jeunesse. C’est permettre à tous les jeunes de France de faire Nation. C'est le rôle même du Service national universel (SNU). Je lance les travaux en vue de sa généralisation à la rentrée 2026", a déclaré Gabriel Attal ce mardi lors de son discours de politique générale. Le président de la République avait annoncé à la mi-janvier que son gouvernement irait vers "une généralisation du service national universel" en classe de seconde, sans préciser de date de mise en œuvre.

Promesse de campagne du chef de l'État, le SNU a été lancé en 2019 avec l'objectif de le rendre à terme obligatoire pour toute une classe d'âge (environ 800.000 jeunes par an). Il comporte un "séjour de cohésion" et une "mission d'intérêt général" et ne concerne jusqu'à présent que des jeunes volontaires.

Une généralisation qui ne fait pas l'unanimité

En juin dernier, le gouvernement avait annoncé que le SNU serait intégré à partir de mars 2024 au temps scolaire, avec un stage de 12 jours pour les élèves en classe de seconde qui seraient volontaires. Mais sa généralisation, évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois, se heurte à de vives résistances.

Gabriel Attal a par ailleurs réaffirmé dans son discours de politique générale le soutien du gouvernement à "l'expérimentation de l'uniforme à l'école, symbole d'égalité républicaine". "Et comme l’a annoncé le président de la République, si cette expérimentation est concluante, nous généraliserons l’uniforme en France à la rentrée 2026", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron avait indiqué mi-janvier que la "tenue unique" serait expérimentée pour les élèves cette année dans une centaine d'établissements, en vue d'une éventuelle généralisation en 2026.