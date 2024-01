VIDÉO - Baisses d'impôts pour les classes moyennes : "Nous serons au rendez-vous", promet Gabriel Attal

Le Premier ministre était l'invité du 20H de TF1 ce jeudi 11 janvier. Il s'est exprimé sur la nomination de son nouveau gouvernement. Mais aussi sur son engagement à baisser les impôts pour les classes moyennes.

"Ma méthode, c'est d'être lucide et de dire la vérité". Invité ce jeudi au 20H de TF1, Gabriel Attal est revenu sur la formation de son nouveau gouvernement ainsi que sur ses engagements. Le Premier ministre a promis "de l'action" et "des résultats" pour "répondre aux problèmes des Français".

"Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action" et "des résultats, des résultats, des résultats", a martelé Gabriel Attal, en vantant "l'énergie" de ses ministres "engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français". "Les Français attendent que je leur dise ce qu’on va faire et comment on va le faire", a-t-il déclaré.

Gabriel Attal a également renouvelé l'engagement du gouvernement de baisser les impôts pour les classes moyennes. "Le Président s'est engagé, nous serons au rendez-vous de cet engagement", a promis le nouveau Premier ministre.