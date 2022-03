Gabriel Attal invité du 20H de TF1

Cette crise impacte la campagne de tout le monde. Et moi, quand je discute avec les Français, notamment ceux de l’endroit où je suis élu avant à Issy-les-Moulineaux, ils n’attendent pas que nous désertons la gestion de cette crise. Au contraire. Et donc, Emmanuel Macron va devoir continuer à protéger les Français, les Européens face à cette crise. Et aussi, évidemment, participer à cette échéance démocratique majeure qu’est l’élection présidentielle. Elle ne passera pas au second plan.