VIDÉO - Attaque à Arras : le gouvernement veut revoir les conditions d'expulsion des étrangers jugés dangereux

Ce sont ces protections que le gouvernement veut revoir, notamment pour les étrangers condamnés pour des délits ou des crimes. Prenons l'exemple d'un étranger, arrivé en France à l'âge de treize ans, condamné pour trafic de drogue. Aujourd'hui, il est protégé, avec la nouvelle loi, il ne le serait plus, ce qui inquiète les défenseurs du droit des étrangers. "Des gens qui ont des enfants qui sont scolarisés dans des écoles, des gens qui ont un emploi depuis très longtemps et qui sont intégrés professionnellement, ne peuvent pas voir ces aspects-là de leurs vies complètement niés parce qu'ils ont commis un délit, quel qu'il soit", ajoute Patrick Bergudo.

Faut-il aller encore plus loin ? C'est ce que demandent la droite et l'extrême droite. "Je pense qu'il faut radicalement changer l'ensemble de ces lois qui interdisent à la France de se protéger", affirme Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui propose notamment de s'affranchir des traités européens et internationaux. Elle veut aussi expulser tous les étrangers suspectés de radicalisation.