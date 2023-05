Pour éviter des "casserolades", Darmanin dément un déplacement dans le Nord... avant de s'y rendre

L'entourage du ministre a indiqué à l'AFP qu'il a décidé de se déplacer "au dernier moment" et qu'il était arrivé peu après le début de la cérémonie.

Le collectif citoyen lillois l'Offensive a de son côté pointé "la peur du peuple" de Gérald Darmanin. "Bah alors on se cache ? On fait publier des fakenews à la préfecture et au ministère de l'Intérieur parce qu'on a peur du peuple et de ses casseroles ?", a réagi le collectif sur Twitter.