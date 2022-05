Gouvernement Borne : le secret des derniers arbitrages

Se battre pour rester ministre et choisir son portefeuille. Le budget, notamment, est convoité par deux fidèles du président : Clément Beaune et Gabriel Attal, dont un proche disait jeudi soir : "On n'est pas encore fixé sur notre sort, c'est un peu le supplice chinois". Et c'est finalement Gabriel Attal à Bercy qui travaillera au côté de Bruno Le Maire. Le budget est considéré comme un tremplin politique, selon un cadre de la majorité.