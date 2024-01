VIDÉO - Gouvernement Attal : une semaine test pour le nouveau Premier ministre

Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal a tenu son premier Conseil des ministres vendredi à 11 heures. Le calendrier devrait désormais s'accélérer, alors que la nomination des secrétaires d'État est toujours attendue. Et que les premières embûches devraient surgir rapidement.

Il a fait des débuts à la tête du gouvernement sur les chapeaux de roue. À peine nommé Premier ministre, Gabriel Attal a multiplié les déplacements ces derniers jours, tout d'abord dans le Pas-de-Calais au chevet des sinistrés, puis dans un collège des Yvelines. L'occasion de montrer qu'il est déjà "au travail", comme demandé par Emmanuel Macron à son gouvernement. Il faut dire que les premières batailles devraient rapidement arriver pour le plus jeune chef de gouvernement de la 5e République, avec les élections européennes en ligne de mire.

Un vote de confiance ?

Preuve de la volonté de faire avancer les dossiers, le Conseil des ministres, et c'est une première, s'est déroulé vendredi 12 janvier au matin, dans un tout petit salon de l'Élysée, avec ce nouveau gouvernement resserré. Parmi les nouveaux venus : Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay, et Rachida Dati, la surprise, nommée à la Culture. Mais cette membre des Républicains n'est pas la seule venue de la droite : Catherine Vautrin a été nommée à la tête d'un "super-ministère" qui regroupe la Santé, les Solidarités et le Travail. En tout, huit ministres sur quinze, soit plus de la moitié, ont eu leur carte chez les Républicains.

Le premier test de ce nouveau gouvernement et du Premier ministre devrait intervenir dès la semaine prochaine, alors que Gabriel Attal devrait prononcer une déclaration de politique générale, pour détailler sa feuille de route. L'occasion pour lui de réaliser qu'il est confronté au même écueil qu'Elisabeth Borne : l'absence de majorité absolue. Va-t-il soumettre son gouvernement à un vote de confiance des députés ? Les oppositions le réclament, mais sa prédécesseure, considérant que ce n'est pas une obligation constitutionnelle, avait préféré ne pas prendre le risque d'une censure des oppositions coalisées. Ce sera donc un bon test de "l'audace" prêtée au jeune impétrant.