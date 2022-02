"Grand remplacement" : Pécresse dénonce une "polémique montée" sur une "théorie de la haine"

"L'immigration incontrôlée et l'intégration ratée" peuvent "disloquer une nation", fait remarquer Valérie Pécresse, qui réaffirme vouloir "l'ordre et la concorde". "Cette ligne que je défends est la même" avec "ordre, liberté, République". "Je veux laver cette chose publiquement : c'est moi qui seule ai la solution" et "elle est républicaine", dit-elle. Et de questionner : "Sans quota migratoire, comment arrivera-t-on à réguler les flux, à contrôler l'immigration incontrôlée ?"